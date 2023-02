ALAIN CHAMFORT THEATRE ET CINEMA GEORGES SIMENON ROSNY SOUS BOIS Catégories d’Évènement: Rosny-sous-Bois

ALAIN CHAMFORT THEATRE ET CINEMA GEORGES SIMENON, 18 février 2023, ROSNY SOUS BOIS. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30. Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Tout public

Durée : 1h30 De Claude François à Serge Gainsbourg, de Jacques Duvall à Pierre-Dominique Burgaud, Alain Chamfort revisitera les titres incontournables de sa carrière. En toute simplicité. En 1968, Alain le Govic enregistre ses premiers 45 tours, alors qu’il joue aux côtés de Jacques Dutronc. La suite, on la connaît. Dans le désordre, il devient Alain Chamfort, est signé sur le label de Claude François, assure les chœurs de Véronique Sanson, compose deux albums avec Serge Gainsbourg à l’écriture, collabore avec Vanessa Paradis, Jane Birkin, Bertrand Burgalat, Jean-Pierre Mocky, Steve Nieve (le pianiste d’Elvis Costello) ou encore Michel Houellebecq. Accompagné de son pianiste, Alain Chamfort survolera tout en douceur plus de 50 ans de carrière. Création lumière et scénographie : Pierre Martinez Informations pratiques

Théâtre et cinéma Georges Simenon

Place Carnot – 93110 Rosny-sous-Bois

Renseignements et réservations : 01 48 94 74 64

theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr Accessible aux personnes à mobilité réduite

Restauration les soirs de spectacle à partir de 19h Horaires d’ouverture de la billetterie

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (sauf mercredi après-midi)

Et le samedi de 14h à 18h

Ainsi que 30mn avant chaque représentation Accès depuis Paris :

* en voiture > PAR PORTE DE BAGNOLET

Autoroute A3 direction Lille

Autoroute A86 direction Rosny Centre > PAR PORTE DE BERCY

Autoroute A4 direction Metz

Autoroute A86 direction Rosny-sous-Bois *en transport en commun > PAR LE R.E.R (RATP)

• R.E.R. E

Direction Tournan

Station Rosny-sous-Bois

• R.E.R. A

Direction Chessy Marne La Vallée : Station Val de Fontenay

RER E direction Paris : Magenta et Haussman / St Lazare : Station Rosny-sous-Bois .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

