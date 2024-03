ALAIN CHAMFORT MLC LES SAULNIERES Le Mans, jeudi 12 décembre 2024.

Superforma présenteAlain Chamfort en concert aux Saulnières.Après L’IMPERMANENCE Alain Chamfort n’enregistrera plus d’album. Et c’est lui qui en a décidé ainsi. Ce n’est pas qu’il ne composera plus ni n’enregistrera plus. Mais sans doute plus un « album ».Point d’orgue a` une carrière discographique démarrée il y a un peu plus de 50 ans, « L’impermanence » ressemble a` une œuvre majeure. Profonde. Poignante. Interprète un peu malgré lui, ce compositeur d’exception a toujours inspire´ les grands auteurs a` travers les décennies. De Serge Gainsbourg à Pierre-Dominique Burgaud (dont l’écriture atteint ici des cimes peu fréquentées) en passant par Jacques Duval (qui signe avec Tout s’arrange a` la fin un retour inattendu), on est au fond en droit de se demander qui aura inspire´ l’autre ? Sébastien Tellier offre a` cet album le désabusé Whisky Glace , fruit d’une collaboration dont on retrouve par ailleurs l’intégralité sur un EP, sorti en février dernier. À l’heure où l’on est submerge´ par tant de quantité, si peu de Randy Newman ( Vanité vanité ), Alain Chamfort livre ici un album tel un acte de courage, un pied de nez a` l’époque. Car ici, le moindre mot, la moindre note, le moindre son ne sont pas nés… Par inadvertance Sur scène, l’IMPERMANENCE sera magnifiée par Adrien Soleiman qui assure la direction musicale de cette tournée. On entendra les titres du nouvel album, mais aussi des pépites moins connues des précédents albums, sans oublier quelques incontournables, revisités dans de nouveaux arrangements.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-12-12 à 20:30

MLC LES SAULNIERES 239 AVENUE RHIN ET DANUBE 72100 Le Mans 72