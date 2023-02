ALAIN CHAMFORT DANDY SYMPHONIQUE THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

ALAIN CHAMFORT DANDY SYMPHONIQUE THEATRE DE THIONVILLE, 10 février 2023, THIONVILLE. ALAIN CHAMFORT DANDY SYMPHONIQUE THEATRE DE THIONVILLE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 42.0 à 42.0 euros. Label Ln (lic 540109) présente en accord avec Les Visiteurs du Soir accompagné par Le Symphonique de Thionville-Moselle ce concert accompagné par Le Symphonique de Thionville-Moselledirigé par Salvatore PERRIArrangements et piano Nobuyuki Nakajima « Juste le plaisir d’interpréter la musicalité de mes chansons autrement, faire découvrir de possibles cheminements abandonnés dans un premier temps.Partager, s’amuser, vibrer, se laisser envelopper de nouvelles émotions. »Alain Chamfort Alain Chamfort Alain Chamfort Votre billet est ici THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE 30, bd du Marechal Foch Moselle Label Ln (lic 540109) présente en accord avec Les Visiteurs du Soir accompagné par Le Symphonique de Thionville-Moselle ce concert accompagné par Le Symphonique de Thionville-Moselle dirigé par Salvatore PERRI Arrangements et piano Nobuyuki Nakajima « Juste le plaisir d’interpréter la musicalité de mes chansons autrement, faire découvrir de possibles cheminements abandonnés dans un premier temps. Partager, s’amuser, vibrer, se laisser envelopper de nouvelles émotions. » Alain Chamfort .42.0 EUR42.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu THEATRE DE THIONVILLE Adresse 30, bd du Marechal Foch Ville THIONVILLE Tarif 42.0-42.0 lieuville THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE Departement Moselle

THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

ALAIN CHAMFORT DANDY SYMPHONIQUE THEATRE DE THIONVILLE 2023-02-10 was last modified: by ALAIN CHAMFORT DANDY SYMPHONIQUE THEATRE DE THIONVILLE THEATRE DE THIONVILLE 10 février 2023 Théâtre de Thionville Thionville

THIONVILLE Moselle