Alain Caronna Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, vendredi 1 mars 2024.

Concert de guitare solo

Alain Caronna joue actuellement en solo guitare

Des compositions de John Coltrane, Jimi Hendrix, Django Reinhardt, Ray Charles, et d’autres. Mais aussi des compositions personnelles.



L’improvisation offre une liberté totale d’expression artistique et peut être une expérience extrêmement enrichissante.



Les standards de jazz et autres sont des toiles de fond qui permettent à chaque musicien de s’exprimer librement en improvisant selon ses goûts et ses couleurs au fil du temps. EUR.

Début : 2024-03-01 20:00:00

