Bordeaux Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux, Gironde Alain Buffard, la danse comme acte de soi par Patricia Brignone Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Alain Buffard, la danse comme acte de soi par Patricia Brignone Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 24 novembre 2021, Bordeaux. Alain Buffard, la danse comme acte de soi par Patricia Brignone

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, le mercredi 24 novembre à 18:30

**Une conférence organisée dans le cadre de l’exposition “Absalon Absalon”, présentée dans la nef du musée jusqu’au 2 janvier 2022.** **_Good Boy_** (1998) constitue un manifeste dans le champ chorégraphique, autant dû au rejet d’un « corps-outil du danseur », au profit d’un « corps-appareil, un corps instrument privilégié par lequel s’exacerbe une certaine forme de transgression » (A. Buffard), qu’au fait que cette réinvention d’un langage corporel (préoccupé de métamorphose) s’attaque à toute clôture identitaire, inscrivant son auteur dans une généalogie plus large d’artistes : de Vito Acconci, Leigh Bowery à Michel Journiac, dont il revendiquait la proximité. **Patricia Brignone** est critique et docteure en histoire de l’art, avec un intérêt marqué pour le croisement des disciplines. Elle a publié Ménagerie de Verre, Nouvelles pratiques du corps scénique (éd. Al Dante, 2006) ; Du dire au faire (éd. Musée du MAC/VAL de Vitry-sur-Seine, 2012, en collaboration avec Stéphanie Airaud), ainsi que divers textes (Ne pas jouer avec des choses mortes, Villa Arson, 2009) ou consacrés à des artistes liés à l’histoire de la performance : Esther Ferrer (MAC/VAL – Frac Bretagne, 2014 ; Esther Ferrer, Todas las variaciones son válidas, incluida esta, Museo Reina Sofia, Madrid, 2017-2018) ou encore Jean Dupuy (Jean Dupuy, l’esthétique du liveness, coffret livre-DVD : J’Idée : variations sur Jean Dupuy, une coédition a.p.r.è.s. / Centre national des arts plastiques, 2021). Parmi ses dernières publications : Les indisciplinées, sur l’exposition She-Bam Bow Pop Wizz ! Les amazones du pop (MAMAC Nice), AOC media (2021). Co-commissaire de l’exposition SIGMA au CAPC (2013-2014), elle enseigne l’histoire des arts à l’École nationale supérieure d’art et de design de Dijon. Gratuit Nombre de place limité. Réservation conseillée. Contact : [[r.favre@mairie-bordeaux.fr](r.favre@mairie-bordeaux.fr)](r.favre@mairie-bordeaux.fr)

Tarif : Gratuit, Nombre de place limité, Réservation conseillée.

L’historienne et critique d’art Patricia Brignone, spécialiste de la danse portera un regard “documenté” sur le travail d’Alain Buffard. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T18:30:00 2021-11-24T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Adresse 7, rue Ferrère Ville Bordeaux lieuville Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux