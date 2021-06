Alain Brunet – Quelques formes et structures Châteauneuf-le-Rouge, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Châteauneuf-le-Rouge.

Alain Brunet – Quelques formes et structures 2021-07-14 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-15 18:00:00 18:00:00 MAC Arteum Le Château – Hôtel de Ville

Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Son travail réside essentiellement dans la confrontation entre contrôle et lâcher-prise. Les diverses manières d’aborder le travail y sont contenues et reflètent les multiples façons d’utiliser l’énergie.



La liberté de la peinture qui se répand sans contrôle en un temps très court

La maitrise et la netteté du tracé du cutter tout autour de la forme générée par la tâche. L’application répétitive de lignes énergiques et désordonnées ou a contrario rigoureusement tracées à la règle La forme globale de l’image opposée à l’ensemble des pixels qui la composent

Les règles de composition strictes ou aléatoires, profitant des rencontres inattendues, apparues dans les espaces vides laissés par la découpe.



Une œuvre riche aux propositions nombreuses et variées. A chacun d’y faire son propre cheminement.

Le Mac Arteum présente cet été une exposition d’Alain Brunet « …Quelques formes et structures ». Il a a conçu ses œuvres comme des lieux vivants où des forces contraires s’opposent.

http://www.mac-arteum.com/

Son travail réside essentiellement dans la confrontation entre contrôle et lâcher-prise. Les diverses manières d’aborder le travail y sont contenues et reflètent les multiples façons d’utiliser l’énergie.



La liberté de la peinture qui se répand sans contrôle en un temps très court

La maitrise et la netteté du tracé du cutter tout autour de la forme générée par la tâche. L’application répétitive de lignes énergiques et désordonnées ou a contrario rigoureusement tracées à la règle La forme globale de l’image opposée à l’ensemble des pixels qui la composent

Les règles de composition strictes ou aléatoires, profitant des rencontres inattendues, apparues dans les espaces vides laissés par la découpe.



Une œuvre riche aux propositions nombreuses et variées. A chacun d’y faire son propre cheminement.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par