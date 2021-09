Paris L'Institut du Monde Arabe île de France, Paris Alain Bifani dédicace son ouvrage “Déstructuration” L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Alain Bifani dédicace son ouvrage “Déstructuration” L’Institut du Monde Arabe, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 16h à 18h

gratuit

Alain Bifani dédicacera son nouveau roman, Déstructuration, préfacé par le président de l’Institut du monde arabe, M. Jack Lang et publié chez L’Harmattan. Destructuration” Auteur : Alain Bifani. Préface de Jack Lang L’Harmattan, novembre 2020. Editions Saër Al Mashrek (Liban), 2020. 128 pages, 14 euros. Au cours d’une expérience de mort imminente, le narrateur prend conscience de ses natures multiples. Dans l’oisiveté de sa convalescence, il développe un regard libéré du préformatage du cerveau humain pour son appréhension de la réalité. À partir de principes de physique non classique, il transcende les échelles de grandeur, abordant des phénomènes qui nous intriguent par une approche différente. Solidement scientifique et à la fois doucement romanesque, Déstructuration nous ouvre des possibilités infinies et nous initie à appréhender notre propre univers comme nous ne l’avons jamais fait. © L’Harmattan L’auteur : Alain Bifani a fait une brillante carrière dans le privé avant d’être directeur général des Finances du Liban. Professeur de finance, d’investissements stratégiques et de stratégie des entreprises, reconnu pour sa lutte contre la corruption, il est Commandeur de l’Ordre du Cèdre et Chevalier de la Légion d’Honneur. © L’Harmattan Animations -> Lecture / Rencontre L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m) Bus 24,63,67,75,86,87 RER (B) et RER (C)

https://www.imarabe.org/fr

