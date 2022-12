Alain Badiou au miroir d’Aragon Martigues, 7 janvier 2023, Martigues .

Alain Badiou au miroir d’Aragon

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais Martigues Bouches-du-Rhône Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

2023-01-07 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-07 20:00:00 20:00:00

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues

Bouches-du-Rhône

Alain Badiou est triplement engagé dans trois causes : politique, amour et esthétique, dont chacune porte un nom : Parti communiste français, Elsa Triolet et Poésie.



Né en 1937 au Maroc, Alain Badiou est aujourd’hui le philosophe français vivant le plus connu et traduit dans le monde. D’inspiration marxiste, mais plus encore d’une indéfectible fidélité à Platon, sa philosophie porte la trace de son expérience militante des années 60-70 autant que de sa méditation des mathématiques contemporaines.



Professeur à l’université de Paris-VIII, au Collège international de philosophie, à l’École normale supérieure, il a publié plus d’une centaine de livres, dont son œuvre capitale L’Être et l’Événement.

La poésie a toujours été pour le philosophe un lieu de pensée, comme en témoigne son ouvrage Que pense le poème ? publié en 2016. C’est en 2020 que paraît Radar poésie : essai sur Aragon. Badiou y rend hommage au courage de l’« écrivain total », plus admirable que « l’opportunisme, incontestable » et « le goût du pouvoir, parfaitement visible » que pointent ses détracteurs pour l’attaquer.

Dans le cadre de l’exposition Continent Aragon, la Médiathèque accueille Alain Badiou pour qu’il nous donne sa vision du poète.

Entrée gratuite.

mediatheque-com@ville-martigues.fr +33 4 42 80 27 97

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues

dernière mise à jour : 2022-12-16 par