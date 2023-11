Alain Ayroles et Richard Guérineau au Divan, dédicace BD Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Alain Ayroles et Richard Guérineau au Divan, dédicace BD Librairie Le Divan Paris, 15 novembre 2023, Paris. Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’illustrateur et l’auteur Alain Ayroles et Richard Guérineau à l’occasion de la parution de leur bande dessinée « L’Ombre des Lumières : l’ennemi du genre humain » aux Éditions Delcourt. Au programme : présentation, dédicace et verre amical ! Venez découvrir L’Ombre des Lumières : l’ennemi du genre humain publié aux Éditions Delcourt. Le destin tourmenté d’un noble libertin du XVIIIe siècle. Découverte dans des tiroirs secrets, la correspondance du chevalier de Saint-Sauveur dessine l’effarant portrait d’un malfaisant. En exposant les turpitudes de l’infâme libertin et la constance de ses infortunes, la publication de ces lettres participera, espérons-le, au triomphe de la Vertu. Alain Ayroles est un scénariste de bande dessinée. Il contribue à de nombreux ouvrages dont Les Indes fourbes en 2019, lauréat du prix prix Landerneau. Richard Guérineau est un auteur de bande dessinée français. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://tinyurl.com/Ombre-des-lumieres +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Chloé Vollmer-Lo Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie Le Divan Adresse 203 rue de la Convention Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Le Divan Paris latitude longitude 48.8367009902544,2.29862202997256

Librairie Le Divan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/