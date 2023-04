Alain Adler, la photographie de cinéma sur un plateau Galerie Roger Viollet Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Alain Adler, la photographie de cinéma sur un plateau Galerie Roger Viollet, 6 avril 2023, Paris. Du jeudi 06 avril 2023 au samedi 24 juin 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La Galerie Roger-Viollet présente l’exposition « Alain Adler, la photographie de cinéma sur un plateau » du 6 avril au 24 juin 2023. Cette exposition retrace dix années d’une riche production du cinéma français. Du travail d’Alain Adler, il ne subsiste que la période 1954 à 1964 où la Nouvelle Vagueémerge à la suite et en opposition au cinéma classique d’après-guerre. Alain Adler a fait défiler devant son objectif les actrices et acteurs emblématiques du moment comme Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Alain Delon, Anna Karina ou encore Audrey Hepburn. Elaborée en collaboration avec Guillaume Adler, neveu du photographe, cette exposition présentera plus de 80 tirages contemporains numérotés, en édition limitée. Galerie Roger Viollet 6 rue de Seine 75006 Paris Contact : https://www.roger-viollet.fr/fr

Alain Adler Claude Rich et Anna Karina

