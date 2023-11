12ÈME MARCHÉ DE NOËL Alaigne Catégories d’Évènement: Alaigne

Aude 12ÈME MARCHÉ DE NOËL Alaigne, 26 novembre 2023, Alaigne. Alaigne,Aude Traditionnel Marché de Noël.

Marché gourmand, animations, nombreux exposants, artisanat.

Restauration sur place, vin chaud..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. Alaigne 11240 Aude Occitanie



Traditional Christmas Market.

Gourmet market, entertainment, numerous exhibitors, crafts.

On-site catering, mulled wine. Mercado navideño tradicional.

Mercado gastronómico, animación, numerosos expositores, artesanía.

Catering in situ, vino caliente. Traditioneller Weihnachtsmarkt.

Gourmet-Markt, Animationen, zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerk.

