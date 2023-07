LES JEUDIS EN MALEPÈRE – DOMAINE GIRARD Alaigne, 6 juillet 2023, Alaigne.

Alaigne,Aude

Vous avez rendez-vous tous les jeudis soir de 19 h à 22 h 30 chez les vignerons de l’AOC Malepère pour un moment convivial de découvertes de leurs vins…

Au programme : dégustations, restauration, animation…

Domaine Girard à Alaigne – Terroir du Razès

Restauration – Animation Musicale – Pas de réservation – Entrée payante.

2023-07-06 19:00:00 fin : 2023-07-06 23:00:00. EUR.

Alaigne 11240 Aude Occitanie



You have an appointment every Thursday evening from 7 to 10:30 p.m. at the Malepère winegrowers’ for a convivial moment of discovery of their wines..

On the program: tastings, food, entertainment..

Domaine Girard in Alaigne – Terroir du Razès

Catering – Musical animation – No reservation – Entrance fee

Todos los jueves por la tarde, de 19:00 a 22:30 h, los viticultores de la DOC Malepère le invitan a descubrir sus vinos?

En el programa: degustaciones, gastronomía, animaciones..

Domaine Girard en Alaigne – Terroir du Razès

Restauración ? Animación musical ? Sin reserva – Entrada gratuita

Jeden Donnerstagabend von 19:00 bis 22:30 Uhr treffen Sie sich bei den Winzern der AOC Malepère, um in geselliger Runde ihre Weine zu entdecken

Auf dem Programm stehen Weinproben, Essen und Trinken, Animation und vieles mehr

Domaine Girard in Alaigne – Terroir du Razès

Was gibt es zu essen? Musikalische Unterhaltung ? Keine Reservierung – Eintritt kostenpflichtig

