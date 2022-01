Alaïa avant Alaïa Fondation Azzedine Alaïa Paris Catégorie d’évènement: Paris

Alaïa avant Alaïa Fondation Azzedine Alaïa, 28 janvier 2022, Paris. Alaïa avant Alaïa

du vendredi 28 janvier au lundi 24 octobre à Fondation Azzedine Alaïa

« Alaïa avant Alaïa » réinitialise une histoire, sa genèse, à la source d’une histoire unique, bâtie par un homme qui a inventé sa vie, son monde, son style, au singulier comme au pluriel. « Alaïa avant Alaïa » donne la mesure du temps Alaïa, un temps qui s’enracine dans une culture orientale, une expérience nourrie par l’apprentissage, la curiosité, le sens des questions, la recherche perpétuelle. Mais aussi l’observation d’un Paris artistique, littéraire, dont le style d’Azzedine Alaïa continue d’exprimer la quintessence, tant il est vrai qu’il est la somme vivante des rencontres, des choses vues, senties, aimées. […] Site web : [https://fondationazzedinealaia.org/exposition-en-cours/](https://fondationazzedinealaia.org/exposition-en-cours/)

Plein tarif : 8 € – Tarif réduit : 3 € – Gratuité : – 10 ans, DE, personnes en situation de handicap…

exposition Fondation Azzedine Alaïa 18 Rue de la Verrerie 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

