ALADIN THEATRE DU PALAIS, 11 février 2023, PARIS.

ALADIN THEATRE DU PALAIS. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 14:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 19.0 à 46.9 euros.

THEATRE DU PALAIS ROYAL (Licence: 1040328) PRESENTE CE SPECTACLE Un spectacle de Jean-Philippe Daguerre et Igor de Chaillé.Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre.Artistes : Lionel Cécilio, Natacha Krief, Jonathan Pinto Rocha,Didier Vinson, Alfred Cohen, Rémy de Vaucorbeil, Philippe Arbeille, Aude Magnier, Andreïna Ibedaca, Laurent Conoir.Pour conquérir la princesse Yasmine, notre héros saura faire preuve de bravoure, de ruse et de courage, pour déjouer les pièges du terrible Jaffar. Aladin est un spectacle mêlant à la fois chorégraphies, musiques endiablées, combats haletants et Art de l’illusion. C’est un véritable concentré de soleil, d’humour, et de bonne humeur ! Cette mise en scène réunie treize comédiens, chanteurs, et danseurs pour interpréter plus d’une quarantaine de personnages dans des décors princiers, et de somptueux costumes…Le Théâtre du Palais-Royal n’est pas équipé pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Les accès à la salle se font par escalier sur plusieurs étages. L’accès de l’établissement est interdit aux enfants de moins de trois ans pour tous les spectacles, et ce, sans remboursement possible. Vous avez demandé l’impression des billets à domicile, nous vous rappelons qu’il est impératif de vous présenter à l’entrée du théâtre avec les billets imprimés sur feuille A4 en bonne qualité. A défaut l’accès à la salle vous sera refusé.Suite à l’activation du niveau maximal du plan Vigipirate, nous vous demandons de ne pas venir au théâtre avec des valises ou équivalent. L’accès au Théâtre du Palais-Royal est interdit à toutes les valises, tous les sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au format A3.”Les places ne sont ni reprises, ni échangées

THEATRE DU PALAIS PARIS 38, rue de Montpensier Paris

