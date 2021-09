Aladin L’Unisson, 16 décembre 2021, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Aladin

L’Unisson, le jeudi 16 décembre à 19:00

Librement inspiré du conte des Mille et une nuits, Aladin nous emporte sur son tapis volant, dans un vent de liberté, à la conquête du coeur de la belle Yasmine. Mêlant théâtre, chanson, musique, danse, costumes somptueux et décors ingénieux, ce spectacle nous emmène dans des aventures extraordinaires, pour notre plus grand bonheur. Armé de courage, bravoure et ruse, Aladin déjoue les pièges du terrible Jaffar. Combats de haut-vol, grande illusion, musique endiablée, chorégraphies envolées émaillent ce merveilleux spectacle familial. Produit par IdProscenium _Aladin_ **_Geoffrey Palisse_** _Yasmine_ **_Marine Simon_** _Jaffar_ **_Christophe Gauzeran_** _Sultan_ **_Baaba Alfred Cohen_** _Mère d’Aladin_ **_Charline Ben Larbi_** _Hassan Fufu_ **_Remy de Vaucorbeil_** _Génie_ **_Jonathan Pinto Rocha_** _Etoile des neiges_ **_Aude Magnier_** _Réalisé par_ **_Jean-Philippe Daguerre_** _et_ **_Igor de Chaillé_** _Mise en scène_ **_Jean-Philippe Daguerre_** _Musique composée par_ **_Olivier Daguerre_** _et_ **_Jean-Philippe Daguerre_** _Chorégraphié par_ **_Mariejo Buffon_** _Costumes faits par_ **_Corinne Rossi_**

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 9€

L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret



