Aladin – Le Spectacle Musical THEATRE 100 NOMS, 25 avril 2023, NANTES.

Aladin – Le Spectacle Musical THEATRE 100 NOMS. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 14:30 (2023-03-05 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

SARL TSN (L-1-1082661 & 2-1082662 & 3-1082663) Présente : ce spectacle . A partir de 5 ans. Le plus célèbre conte des Mille et une nuits est ici réadapté dans une version résolument moderne et musicale. Alors venez assister à l’incroyable rencontre d’un simple garçon des rues voleur et roublard avec la magnifique Princesse du Royaume qui refuse d’épouser l’homme qu’on lui destine. Ajoutez à cela un Génie insolite et surprenant, un terrible Vizir sombre et machiavélique, des tours de magie épatants et vous avez tous les ingrédients d’une comédie d’aventure amusante et touchante pleine de poursuites, de chansons, de rires et d’émotion. Mais l’amour sera-t-il plus fort que le pouvoir ?N° téléphone accès PMR :0228200100

THEATRE 100 NOMS NANTES 21, QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

