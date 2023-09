Aladin au Palais royal Théâtre du Palais Royal Paris, 1 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 septembre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 4 ans. payant

Aladin est un spectacle mêlant à la fois chorégraphies, musiques endiablées, combats haletants et Art de l’illusion.

Pour conquérir la princesse Yasmine, notre héros saura faire preuve de bravoure, de ruse et de courage, pour déjouer les pièges du terrible Jaffar.

Ce spectacle est un véritable concentré de soleil, d’humour, et de bonne humeur ! Cette mise en scène réunie treize comédiens, chanteurs, et danseurs pour interpréter plus d’une quarantaine de personnages dans des décors princiers, et de somptueux costumes…

Théâtre du Palais Royal 38, rue de Montpensier 75001 Paris

Contact : https://www.theatrepalaisroyal.com/Spectacles/aladin/ https://indiv.themisweb.fr/0557/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0557&EventId=12&request=QcE+w0WHSuBWXISY9RtmQ+CrCXGwR/QNJxbq4bRy02RNRti28oXK/XK8nEu+qmbE

Pierre Colletti