Aladdin Centre d’animation de Bordeblanche Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Aladdin Centre d’animation de Bordeblanche, 11 juin 2022, Toulouse. Aladdin

Centre d’animation de Bordeblanche, le samedi 11 juin à 21:45

Cinéma plein air —————- **Famille, Guy Ritchie, 2019, 2h09** **Proposé par le Centre culturel Bordeblanche, en partenariat avec la MJC Ancely et ALLEE, dans le cadre des Préalables d’Un été au bord du lac et Du bruit aux Arènes Romaines** **ARÈNES ROMAINES** Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le coeur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois voeux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation de Bordeblanche 5 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T21:45:00 2022-06-11T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Centre d’animation de Bordeblanche Adresse 5 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation de Bordeblanche Toulouse

Centre d’animation de Bordeblanche Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Aladdin Centre d’animation de Bordeblanche 2022-06-11 was last modified: by Aladdin Centre d’animation de Bordeblanche Centre d’animation de Bordeblanche 11 juin 2022 Centre d’animation de Bordeblanche Toulouse toulouse

Toulouse