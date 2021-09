Rezé Auditorium (L') - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Alabaster DePlume – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Alabaster DePlume – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 5 novembre 2021, Rezé. 2021-11-05

Horaire : 20:00

Gratuit : non 12 € / 16 € BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Jazz.Le saxophoniste anglais Alabaster DePlume, révélé par la compilation To Cy & Lee: Instrumentals Vol. 1, compose une musique humaniste et collective, un jazz spirituel instrumental et serein, richement orchestré. Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Auditorium (L') - Rezé Adresse Avenue de Bretagne Ville Rezé lieuville Auditorium (L') - Rezé Rezé