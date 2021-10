Saint-Michel-sur-Orge EMC-espace Marcel Carné Essonne, Saint-Michel-sur-Orge ALABAMA SONG EMC-espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Saint-Michel-sur-Orge

ALABAMA SONG EMC-espace Marcel Carné, 5 février 2022, Saint-Michel-sur-Orge. ALABAMA SONG

EMC-espace Marcel Carné, le samedi 5 février 2022 à 20:30

Adaptation du roman (prix Goncourt) de Gilles Leroy Avec Lola Naymark, Pierre-Marie Braye-Weppe, Louis Caratini, Thibault Perriard Zelda Fitzgerald, Zelda from Alabama. Un nom qui claque, des syllabes qui swinguent. Trop souvent éclipsée par son illustre mari, empêchée d’écrire, censurée, Zelda la romancière, les phrases, elle sait les tourner. Son destin tragique a inspiré Gilles Leroy et aujourd’hui Guillaume Barbot qui l’adapte pour la scène, en un biopic haletant. Deuxième portrait de femme après Anguille sous roche, Alabama Song nous entraîne dans le sillage de la femme sacrifiée, de l’écrivaine pillée par son « créateur ». Une confession en forme d’uppercut de la femme artiste, trop vite enfermée, trop tôt disparue. Zelda, héroïne magnifique et tragique. Véritable salamandre ici retrouvée. Cie Coup de Poker – Guillaume Barbot EMC-espace Marcel Carné Saint Michel-Sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Autres Lieu EMC-espace Marcel Carné Adresse Saint Michel-Sur-Orge Ville Saint-Michel-sur-Orge lieuville EMC-espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge