ALABAMA MIKE + LOWLAND BROTHERS, 12 mars 2022

Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 20h30 à 23h30

payant

ALABAMA MIKE

The Future of the Blues !

Nominé au BMA, à la fois en solo et en trio de blues acoustique, The Hound King, Alabama Mike écrit et joue du blues au son traditionnel avec des paroles plus modernes. Dans son troisième album solo, Upset the Status Quo, Mike cherche à repousser les limites. Treize musiciens l’ont rejoint en studio, et le résultat de leur travail est un set d’une heure de blues, de soul et de rhythm and blues, avec une touche de funk.

Avec Ali Kumar à la harpe, Bernard Anderson au saxophone, Sid Morris au piano, Der¬rick D’mar Martin et Ronnie Smith à la batterie, Jerry Jemmot et Kedar Roy à la basse, Jon Lawton à la guitare slide, Jim Pugh au Hammond B3, Bob Welsh à la guitare et au piano, et Kid Anderson au B3 et à la guitare. Superbe interprète à découvrir sur scène.

+ LOWLAND BROTHERS

Nico Duportal nous dévoile son nouveau projet : LOWLAND BROTHERS. Une des prochaines révélations de la scène Rockin’ Country Soul 60’s ! Un répertoire intégralement composé de titres originaux, marqué au fer rouge par la force de la Soul, l’urgence du Rock’n’Roll, la puissance évocatrice de la Country, l’ancrage ancestral du Folk ce flamboyant quintet prend toute sa dimension sur scène où il livre des prestations brûlantes et habitées !

Contact : https://www.lodeonscenejrc.com/

Concert;Musique

Date complète :

2022-03-12T20:30:00+01:00_2022-03-12T23:30:00+01:00