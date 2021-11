Alaa Abou Diab in arabic L’Institut du Monde Arabe, 18 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 décembre 2021

de 19h à 20h

gratuit

Stand-up | Alaa Abou Diab in arabic Spectacle en langue arabe (arabe palestinien) | Dans le cadre de la Fête de la langue arabe

Voici un stand-up à la fois drôle et intelligent. Alla Abou Diab, comédien natif de Jérusalem, nous y fait partager ses mésaventures – entre autres celles d’un jeune homme affligé d’une nationalité impossible à travers tous les aéroports du monde, et d’un époux et père de famille exilé dans la froide Suède en pleine épidémie de Covid-19 : lui ! « En arabe », préparez-vous à beaucoup rire tout au long du spectacle!

Accès libre dans la limite des places disponibles, réservation obligatoire.

المقاطع من عروضه الثلاثة السابقة. سيضجّ العرض بالضحك المتواصل، حيث يأخذنا علاء في رحلة شيّقة يستعرض فيها تجاربه ومغامراته في مطارات العالم كشاب مقدسي لا يملك جنسية أي دولة بالعالم، ينتقل بعدها ليومياته كزوج وأب في فترات الإغلاق والكورونا، وطبعاً مع الكثير من النكات التي اشتهر بها علاء عن الفرق بين السويد مكان إقامته خلال السنوات الأخيرة وبلادنا العربية حيث قضى معظم حياته.

هذا العرض يقدم لك يومياتك كعربي/ة مغترب/ة من زوايا لم ترها من قبل، يعقد مقارنات ساخرة بين أوروبا الباردة وبين بلادنا، بين طفولتنا وطفولتهم، بين الوطن والغربة، ومواضيع أخرى يجمعها شيءٌ واحد: الكوميديا.

كونوا مستعدين للضحك الجماعي طوال ساعة من الزمن في عرض “بالعربي”

Voici un stand-up à la fois drôle et intelligent : la reprise par Alaa Abou Diab, comédien natif de Jérusalem, des meilleurs extraits de ses trois précédents spectacles. Au résultat, un show à mourir de rire, dans lequel Alaa nous fait partager les mésaventures d’un jeune homme originaire de Jérusalem à travers tous les aéroports du monde, lui qui ne jouit de la nationalité… d’aucun pays au monde. Autre morceau choisi : sa chronique d’époux et de père pendant la pandémie du Covid-19 et le confinement, émaillée de blagues et de comparaisons entre la Suède – où il réside depuis ces dernières années – et les pays arabes où il a passé la majorité de sa vie.

Avec une acuité remarquable, Alaa évoque le quotidien de l’Arabe exilé(e), enchaîne les comparaisons drolatiques entre la froide Europe et « nos » pays, entre leur enfance et « notre » enfance, entre la patrie et l’exil, et aborde maints autres sujets, le tout sous le signe de l’humour. En arabe, préparez-vous à rire tout au long du spectacle.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m)



Contact : https://www.imarabe.org/fr

