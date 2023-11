Al-Fārābī : Quelle est la perfection de l’homme? L’Institut du Monde Arabe Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

La saison 2023-2024 sera consacrée aux grandes figures de la pensée arabe. Qui sont les penseurs de génie, les philosophes les plus marquants ? Quelles ont été leurs idées neuves, révolutionnaires, et qu’ont-ils à nous apprendre encore aujourd’hui ?

Aujourd’hui : Al-Fārābī | Quelle est la perfection de l’homme ?

Séance animée par Jean-Baptiste Brenet. Avec Jawdath Jabbour.

Philosophe politique par excellence, al-Fārābī (m. ca 950) propose une doctrine de l’âme humaine déterminante pour la psychologie des plus grands philosophes arabo-islamiques postérieurs. En abordant une série de questions qu’al-Fārābī attribue à Aristote, on tâchera d’exposer la question majeure qui oriente toute sa pensée : celle de la nature humaine et de sa perfection. Comment peut-on la connaître ? Comment la réaliser ?

Animé par Jawdath Jabbour, chargé de recherche au CNRS à Aix-en-Provence. Il est spécialiste de philosophie arabe médiévale et travaille également sur la codicologie et l’histoire des manuscrits de philosophie arabe. Ses recherches portent principalement sur le philosophe al-Fārābī (872-950), sur les rapports entre philosophie et médecine, et sur l’étude des modalités de la transmission du savoir philosophique en arabe. Il est l’auteur d’une étude sur la doctrine de l’âme dans la pensée d’al-Fārābī : De la matière à l’intellect. L’âme et la substance de l’homme dans la pensée d’al-Fārābī.

Séance présentée par Jean-Baptiste Brenet, médiéviste, professeur de philosophie arabe à l’Université Paris

1 Panthéon-Sorbonne.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : +33678279589

