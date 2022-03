Al compas de mi tierra – Festival Au Féminin Château-Renault Château-Renault Catégories d’évènement: Château-Renault

Indre-et-Loire

Al compas de mi tierra – Festival Au Féminin Château-Renault, 19 mars 2022, Château-Renault. Al compas de mi tierra – Festival Au Féminin Château-Renault

2022-03-19 – 2022-03-19

Château-Renault Indre-et-Loire EUR 12 Spectacle de Flamenco animé par la compagnie La Cecilia y su gente, dans le cadre du Festival au Féminin Spectacle de Flamenco animé par la compagnie La Cecilia y su gente, dans le cadre du Festival au Féminin Château-Renault

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Renault, Indre-et-Loire Autres Lieu Château-Renault Adresse Ville Château-Renault lieuville Château-Renault Departement Indre-et-Loire

Al compas de mi tierra – Festival Au Féminin Château-Renault 2022-03-19 was last modified: by Al compas de mi tierra – Festival Au Féminin Château-Renault Château-Renault 19 mars 2022 Château-Renault Indre-et-Loire

Château-Renault Indre-et-Loire