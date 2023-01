Al Capone, la comédie musicale de 2023 avec Roberto Alagna Les Folies Bergère Paris Catégories d’Évènement: île de France

Al Capone, la comédie musicale de 2023 avec Roberto Alagna Les Folies Bergère, 28 janvier 2023, Paris. Du samedi 28 janvier 2023 au vendredi 12 mai 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h30

dimanche

de 17h00 à 19h30

samedi

de 20h00 à 22h30

samedi

de 16h00 à 18h30

. payant Carré Or 110 €

Catégorie 188 €

Catégorie 263 €

Catégorie 348 €

Catégorie 3 Visibilité réduite 30 € Roberto Alagna, un des plus grands ténors de notre époque, redonne vie au légendaire Al Capone sur la scène des Folies Bergère à partir du 28 janvier 2023. Chicago, 1930 : défiant toutes les lois, Al Capone et Eliot Ness se livrent un combat sans merci jusqu’à ce que l’imprévu surgisse…les contraignant à choisir entre Amour et Confrontation. Librement inspirée de la vie d’Al Capone, cette comédie musicale nous plonge au coeur de rivalités et de passions dans l’Amérique de la prohibition. Des rythmes endiablés du Charleston à l’énergie du pop rock en passant par la puissance de l’opéra, Al Capone est un show musical qui bouscule les genres : chorégraphies et musiciens en live entourent Roberto Alagna, Anggun et Bruno Pelletier. Les Folies Bergère 32 rue Richer 75009 Paris Contact : https://www.foliesbergere.com/fr/manifestation/35/al_capone 08 92 68 16 50 https://fr-fr.facebook.com/caponethemusical22/ https://fr-fr.facebook.com/caponethemusical22/ https://www.foliesbergere.com/fr/manifestation/35/al_capone

Anthony Caseiro ALCAPONE

