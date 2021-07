Clichy-sous-Bois Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Al Baladi Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois

Youssef et la troupe Al Baladi vous invitent à découvrir quelques trésors du patrimoine musical du monde arabo-andalous, chaabi, classique et rai… Un voyage au bout des mystères de l’Orient, digne des mille et une nuits… Avec Nasro au violon, Miloudi à la percussion (derbouka), Mehdi à l’accordéon, Toufik au clavier et Youssef au luth (oud). Le concert est suivi du spectacle En dessous, la forêt, à 21h, sur réservation. dans le cadre de l’opération mon été ma région Ateliers Médicis 4 allée françoise nguyen Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis

