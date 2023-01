Al Atlal, chant pour ma mère, au Théâtre 14 Théâtre 14 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Al Atlal, chant pour ma mère, au Théâtre 14 Théâtre 14, 28 mars 2023, Paris. Du mardi 28 mars 2023 au samedi 08 avril 2023

samedi

de 16h00 à 17h00

jeudi

de 19h00 à 20h00

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h00

. payant Tarif normal – 25€ Tarif voisin – 18€ Tarif réduit – 10€ Tarif étudiant – 1€ Dans ce concert‐spectacle à la nostalgie festive, Norah Krief s’adresse à sa mère disparue et ranime les racines tunisiennes de sa famille, qui, enfant, l’embarrassaient. Sur les ruines d’un amour qui fait écho au ressenti de l’exil, elle fait sienne la chanson Al Atlal d’Oum Kalthoum inspirée du poème d’Ibrahim Nagi. Norah Krief a souffert de sa différence aux yeux des autres, encombrée par le lointain pays qui entretenait la nostalgie de sa mère, alors qu’elle-­‐même aspirait ardemment à la conformité. Aujourd’hui apaisée, affrontant ses émotions contradictoires, l’artiste va à la rencontre de l’héritage refoulé, et en célèbre les souvenirs visuels, sensuels, ou sonores, accompagnée par trois musiciens. Théâtre 14 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris Contact : https://www.theatre14.fr/index.php/programmation-2022-2023/al-atlal-chant-pour-ma-mere 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.theatre14.fr/index.php#tarifs

Jean-Louis Fernandez Norah Krief, dans Al Atlal, chant pour ma mère

