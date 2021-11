Al Akhareen Sextet à la petite halle de la Villette La Petite Halle de la Villette, 20 novembre 2021, Paris.

Alchimie musicale inédite, AL AKHAREEN (« Les Autres » en arabe) est conçu comme une réflexion sur l’altérité. La plume et le flow débordant d’Osloob s’alimente de la spontanéité et de la profondeur du jeu de Naïssam Jalal. A ces deux figures principales s’associent une formation de musiciens talentueux et singuliers : Mehdi Chaïb aux saxophones et percussions, Viryane Say à la basse, Clément Cliquet à la batterie et Dj Junkaz Lou aux platines. Sur scène, la formation allie hip-hop qui tâche, improvisation libre et tradition arabe revisitée pour une musique unique dans son genre : un rap profond et poétique allié d’un groove sans faille, revendicatif et puissant ! Al Akhareen existe aussi en forme plus minimaliste : Al Akhareen hip-hop trio qui associe au duo Osloob et Naïssam Jalal le Dj hors paire Junkaz Lou Pour plus d’infos vous pouvez aussi visiter le site alakhareen.com ! « AL AKHAREEN, mais qui sont-ils ? Des hommes et des femmes bien réels ? Une peur ancestrale ? Une construction médiatique ? Une projection fantasmagorique ? Du voisin à l’étranger, du nouveau au migrant, l’autre est vaste mais il est différent. Et nous autres, qui sommes-nous ? Osloob est né dans un camp de réfugiés au Liban, je suis fille d’immigrés syriens en France. Lui Palestinien là-bas, moi Arabe ici. Ce que nous incarnons est lié à une histoire violente, à des guerres auxquelles nous n’avons pas participé mais dont nous subissons les conséquences. Nous avons dû faire face au rejet de sociétés qui, de différentes manières, refusent notre présence et notre existence en leur sein. Chacun de nous, malgré nous, nous incarnons l’autre, l’étranger, l’ennemi. La musique que nous jouons est un trait d’union entre deux mondes : les musiques instrumentales et électroniques font corps et ne peuvent être séparées l’une de l’autre, ni appréhendées l’une sans l’autre. Les instrus que nous avons produites ensemble ont précédé l’écriture des thèmes : une fois l’instru composée aux machines, Osloob écrivait un texte et moi un thème, comme si le thème était un texte à part entière. Le rap d’Osloob est conçu comme un chant mélodique et rythmique et ma flûte comme le flow d’un deuxième rappeur. AL AKHAREEN est le fruit de plusieurs années de travail et de réflexion commune. Quelle est la place du hip-hop et du jazz dans le monde aujourd’hui ? Au delà de styles musicaux que l’on a cloisonnés, n’est-ce pas aussi le cloisonnement des sociétés qui apparaît là avec un hip-hop populaire et un jazz élitiste ? Ce sont ces frontières que nous voulons détruire avec une musique neuve, émancipée de ces déterminismes. Cette expérience musicale se construit comme une danse de points de vues. Tantôt ici, tantôt là. L’autre par sa diversité échappe aux cases, aux classements. L’autre existe et il faudra apprendre à faire avec. »

