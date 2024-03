AKUA NARU LE FIL St Etienne, vendredi 3 mai 2024.

Akua NaruEntre hip-hop et soul, flirtant un peu avec la trap et le jazz avant-gardiste, la musique d’Akua Naru dégage un lyrisme poétique, puissant et politique. On attend avec impatiente la sortie de son prochain album en 2024 et sa prestation sur scène, lieu ou son flow captivant, limite mystique, prend toute sa dimension. Parfois décrite comme « une artiste hip-hop qui a le flow et la technique de Rakim, l’éclat poétique de Lauryn Hill et la capacité d’invoquer, à travers son art, tout le poids de l’histoire des femmes noires, à la manière de Nina Simone ».

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne 42