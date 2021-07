AKTIV’JOBS Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, 29 septembre 2021-29 septembre 2021, Pessac.

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, le mercredi 29 septembre à 09:30

AKTIV’JOBS AKTO : à la rencontre des secteurs professionnels et des entreprises qui recrutent au sein de l’OPCO ————————————————————————————————————— ### Une journée dédiée à la connaissance de différents secteurs d’activités d’AKTO en présence des organisations patronales, OFA, CFA, Entreprises et Partenaires Emploi ### Au programme de cette journée, 3 pôles réunis sur un seul site pour faciliter l’accès au Public * 1 Pôle Ateliers Découverte Métiers animé par les OFA et CFA partenaires: Propreté, Sécurité, Hôtellerie-Café-Restauration (HCR), Restauration Rapide (RR), Travail Temporaire hors secteurs représentés : HCR, RR, Sécurité et Propreté * 1 Pôle Job dating en présence des Entreprises des secteurs identifiés * 1 Pôle Conseil et orientation tenu par les partenaires emploi

Sur inscription auprès des prescripteurs emploi/formation

Un évènement emploi-formation-orientation regroupant sur une journée les acteurs du service public de l’emploi, les entreprises adhérentes d’AKTO, le public jeune et les demandeurs d’emploi

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine 102 Avenue de Canéjan, 33600 Pessac Pessac Arago-La Chataigneraie Gironde



