Aksak Chenôve, 3 mai 2022, Chenôve.

Aksak Le Cèdre – Chenôve Esplanade de la République Chenôve

2022-05-03 20:00:00 – 2022-05-03 21:00:00 Le Cèdre – Chenôve Esplanade de la République

Chenôve Côte-d’Or

15 15 EUR Akzak est pensé comme un retour à l’essentiel à partir d’une partition chorégraphique chorale qui réunit douze danseurs en dialogue avec une composition musicale créée et interprétée par le musicien et percussionniste virtuose Xavier Desandre Navarre.

Cette dernière création de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, directeurs de ce Centre Chorégraphique National de Bourgogne-Franche-Comté situé à Belfort, continue d’inscrire le parcours de ces deux talentueux chorégraphes dans un dialogue avec des structures émergentes en danses contemporaines, entre les Nords et les Suds. Ici, les femmes et les hommes interprètes sont français pour certains, sinon originaires du continent africain : Burkina Faso, Maroc, Tunisie. Ensemble, ils forment un bloc de singularités entremêlées. Les énergies individuelles participent à la création d’une énergie collective formée d’états de corps qui interagissent, s’emportent, débordent de soi pour convoquer des notions de partage et de fraternité.

Akzak est pensé comme un retour à l’essentiel à partir d’une partition chorégraphique chorale qui réunit douze danseurs en dialogue avec une composition musicale créée et interprétée par le musicien et percussionniste virtuose Xavier Desandre Navarre.

Cette dernière création de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, directeurs de ce Centre Chorégraphique National de Bourgogne-Franche-Comté situé à Belfort, continue d’inscrire le parcours de ces deux talentueux chorégraphes dans un dialogue avec des structures émergentes en danses contemporaines, entre les Nords et les Suds. Ici, les femmes et les hommes interprètes sont français pour certains, sinon originaires du continent africain : Burkina Faso, Maroc, Tunisie. Ensemble, ils forment un bloc de singularités entremêlées. Les énergies individuelles participent à la création d’une énergie collective formée d’états de corps qui interagissent, s’emportent, débordent de soi pour convoquer des notions de partage et de fraternité.

Le Cèdre – Chenôve Esplanade de la République Chenôve

dernière mise à jour : 2021-11-15 par