Ákos Rózmann : Mässa (partie 1) – Festival Variations lieu unique (le), 22 avril 2022, Nantes.

2022-04-22

Horaire : 12:30

Gratuit : oui Entrée libre.

Ákos Rózmann (1939-2005) est un compositeur hongro-suédois de musique électronique et électro-acoustique expérimentale. Longtemps organiste de la cathédrale de Stockholm, sa rencontre avec la technique électroacoustique dès le début des années 70 donne une nouvelle direction à son travail de composition.Ses pièces, à l’écriture musicale complexe, associent voix et sonorités de l’orgue pour évoquer des questions fondamentales de l’existence.”Mässa”, pièce vertigineuse d’une durée de 7h30, associe une dizaine de compositions de l’artiste travaillées entre 1989 et 2004. À travers cette œuvre majeure, Ákos Rózmann déploie des paysages sonores particulièrement denses, au fort pouvoir évocateur. Une invitation à l’introspection et à la méditation. À l’occasion de Variations, la pièce sera présentée en trois parties distinctes et indépendantes, respectant les temps d’entracte spécifiés par l’artiste et suivant un protocole d’intentions précises pour ajuster l’intensité des sons. Une performance en trois séances à suivre sur trois jours pour une immersion sonore totale. Mässa (partie I) : détail des séquences – durée totale : 3h10. Kyrie eleison / Orgelstycke IV (1988-89) (30’23). Triptykon 1989-1996, version 2, 2002. Gloria I Orgelstycke V (27’03). Orgelstycke VI (Nocturne i silver och dans) (17’10). Intermezzo (13’41). Gloria I forts. Orgelstycke VII/1 (58’). Orgelstycke VII/2 (43’34) Dans le cadre d’une Carte blanche à Stephen O’Malley, artiste associé au lieu unique.Stephen O’Malley, alias SOMA, est musicien, compositeur, producteur et artiste visuel. Guitariste emblématique de la scène doom-metal, l’artiste est membre fondateur de groupes tels que Burning Witch, Sunn O))) ou Khanate. Artiste associé au lieu unique pour la saison 2021-22, il invite trois artistes pour cette édition 2022 de Variations : Kali Malone, Ellen Arkbro et Piano Ensemble et propose une découverte de l’œuvre du compositeur Ákos Rózmann. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

