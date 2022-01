Akoda – Sortie d’album « Nout’Souk » (Sortie nationale d’album) Pôle Culturel Ambarès-et-Lagrave Catégories d’évènement: Ambarès-et-Lagrave

Trio emblématique d’un jazz / musiques du monde ouvert et ensoleillé, Akoda compte parmi les incontournables de la scène régionale. Emmené par la pianiste Valérie Chane-tef, le trio s’inscrit dans la lignée d’Omars Sosa, Alain Jean-Marie et Danyel Waro. Marqué par une grande osmose, le trio défend un jazz créole original, puissamment mélodique mêlant polyrythmie, chant, instrumentaux, jazz, biguine, pop ou maloya. Embarqué sur le prestigieux Label Aztec Musiques (Mario Canonge, Dédé St Prix entre autres), Akoda a choisi le Pôle Culturel Evasion pour la sortie nationale de son nouvel album. Une soirée exceptionnelle, à ne manquer sous aucun prétexte. Valérie Chane-Tef – Piano / Voix / Composition – Franck Leymerégie – Set de percussions / Chœurs – Benjamin Pellier – Basse / Chœurs

Tarifs : 6€ / Carte Jeune : 5€ // Réservation conseillée

Pôle Culturel Place de la République 33440 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave Gironde

