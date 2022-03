AKODA “NOUT’SOUK” Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

De la musique pour le coeur, c’est ainsi qu’il convient de traduire le titre, en créole réunionnais, du tout 1er album du trio AKODA, une formation musicale qui apporte une toute autre dimension au jazz en le fusionnant à des rythmes antillais et réunionnais. Emmené par la pianiste et compositrice réunionnaise Valérie Chane Tef, le trio nous embarque avec enthousiasme dans des ballades créoles qui font leur identité et leur contagieuse joie de vivre. Voix en tête, ça chante réunionnais, guadeloupéen, martiniquais ou langue inventée, c’est une tradition vivante que le groupe réinvente et nous transmet avec sa signature jazz : cœurs battants, corps dansants, émotions présentes. Valérie Chane Tef piano/voix/compos, Franck Leymerégie percussions/choeurs, Benjamin Pellier basse/choeurs Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001 Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale Concert;Musique

