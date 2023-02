AKM en concert Le Cercle de Brocas, 18 février 2023, Brocas Brocas.

AKM en concert

619 rue des forgerons Le Cercle de Brocas Brocas Landes Le Cercle de Brocas 619 rue des forgerons

2023-02-18 – 2023-02-18

Le Cercle de Brocas 619 rue des forgerons

Brocas

Landes

Brocas

Akm est une auteure-compositrice-interprète d’origine Corrézienne, basée maintenant à Bordeaux. Son projet musical est simple et intime. A travers ses textes et mélodies eclectiques, elle conte les histoires de ses émotions.

Dans son premier EP “Des Illusions” sorti en 2020, elle propose une Pop douce et sensible accompagnée d’une pincée de folk.

Finalistes de plusieurs tremplins cette saison, Akm prouve que chanter, c’est faire rimer héritage et originalité.

Sur scène, d’Akm est accompagner d’un musicien(Guitare/clavier/mao)

Akm est une auteure-compositrice-interprète d’origine Corrézienne, basée maintenant à Bordeaux. Son projet musical est simple et intime. A travers ses textes et mélodies eclectiques, elle conte les histoires de ses émotions.

Dans son premier EP “Des Illusions” sorti en 2020, elle propose une Pop douce et sensible accompagnée d’une pincée de folk.

Finalistes de plusieurs tremplins cette saison, Akm prouve que chanter, c’est faire rimer héritage et originalité.

Sur scène, d’Akm est accompagner d’un musicien(Guitare/clavier/mao)

+33 5 58 51 42 41 Le Cercle de Brocas

Le Cercle de Brocas 619 rue des forgerons Brocas

dernière mise à jour : 2023-02-10 par