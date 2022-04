AKLAAA GRAND SHOW Aklaa (centre d’affaires) Gbecon Catégorie d’évènement: Gbecon

Aklaa (centre d’affaires), le vendredi 1 avril à 16:00

AAKLAAAArtiste organise un grand show pour les enfants du quartier Bè kpota à partir de 16h. Artiste : Aklama

Entrée libre

Grand show pour les enfants du quartier Aklaa (centre d’affaires) Station Oando de Bè-Kpota Atiégou Gbecon Sada

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T16:00:00 2022-04-01T18:00:00

