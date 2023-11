Akira & Le Sabbat à la Boule Noire le 21/11 avec Chat Perché et Sônge (DJ set) La Boule Noire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant 11 euros Akira & Le Sabbat fait parler de lui ! Après avoir sorti le titre imparable KLNX, ce collectif lyonnais de six musiciens représente la jeunesse désabusée par notre monde.

Iels le chantent avec un érotisme cru, queer, au bord du vide… « Nous, enfants des années 2000, nous sommes réellement né·es sans aucun avenir possible… » affirment-ils dans leur manifeste Dans un univers mêlant rock, rap et musique électronique, Akira &

le Sabbat chantent l’amertume des corps à corps érotiques sous forme de

dialogues entre leur MC et leur chanteuse. Ils nous proposent une communion de

gueules cassées, une catharsis des cœurs brisés d’où nous sortons plus forts. Pour les découvrir, rien de mieux que de les découvrir sur scène pour profiter de leur énergie et leur rage communicatives. A retrouver le même soir : Chat Perché et SONGE (DJ Set) La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

