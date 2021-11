Paris Le Baiser Salé île de France, Paris AKINROOTS Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 15 décembre 2021

Les origines culturelles et ethniques des membres du groupe permettent un mélange de couleurs musicales ayant pour principal moteur le jazz-fusion. Un projet qui s'ancre à 100% dans la pure tradition du Baiser Salé, qui nous a fait craquer ! A découvrir rapidement ! Louis Le Page piano/claviers, Alexandre Bamba Basse électrique, Adrien Verger batterie Groupe créé en 2019 et composé de trois musiciens issus du conservatoire de Rouen et maintenant élèves au Centre des Musiques de Didier Lockwood. Les origines culturelles et ethniques des membres du groupe permettent un mélange de couleurs musicales ayant pour principal moteur le jazz-fusion. Un projet qui s'ancre à 100% dans la pure tradition du Baiser Salé, qui nous a fait craquer ! A découvrir rapidement !

