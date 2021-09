Akimatsuri, la Fête de l’Automne Marseille, 2 octobre 2021, Marseille.

Akimatsuri, la Fête de l’Automne 2021-10-02 – 2021-10-03 Jardin Botanique – Parc Borély Allée Borély

Marseille Bouches-du-Rhône

L’édition 2021 est également l’occasion de fêter un double anniversaire : celui des 60 ans du jumelage de Marseille avec la ville de Kobe et celui des 10 ans du Jardin japonais. Pour compléter cette double célébration, la salle Bailli de Suffren à l’Hôtel de Ville accueille l’exposition d’artisanat d’art de Clair Paris – du 27 septembre au 3 octobre.



Le Jardin japonais du Parc Borély sera animé de 10h à 18h les 2 et 3 octobre par un programme dédié :



Une succession d’ateliers et de démonstrations incontournables pour les amateurs et initiés : cérémonie du thé, arts martiaux, kyudo (tir à l’arc), Iaïdo pour les amateurs d’épée, défilé de cosplay ou encore le chant…

Le jardin japonais, l’espace des pergolas, le jardin de la Villa Rose ou encore la serre tropicale du jardin botanique sont le lieu des différentes démonstrations.

Le Kamishibaï (théâtre ambulant typiquement japonais où les artistes font défiler des illustrations devant les spectateurs) est à découvrir au pavillon du thé.

Sans oublier l’espace restauration pour y découvrir ajito, mecha uma ou autre okaasan.



Toutes les animations et démonstrations sont entièrement gratuites et en accès libre, afin de faire (re)découvrir la culture japonaise aux visiteurs.



Le Jardin japonais se veut être un lieu de détente et de sérénité. On y retrouve tous les éléments du jardin traditionnel japonais (Kare sansui, pavillon du thé, bassin, rochers, cours d’eau…). Sa végétation se compose d’une vingtaine d’espèces différentes d’arbres et de plus de 100 espèces d’arbustes et de plantes vivaces, toutes originaires du Japon. Il symbolise également la coopération entre les villes de Marseille et de Kobe, grâce à un serment de jumelage établi en 1961 dans plusieurs secteurs comme la culture, les espaces verts, les risques naturels et la jeunesse.



Fruit du partenariat entre le Consulat général du Japon et la Ville de Marseille, la Fête de l’automne rassemble un grand nombre de visiteurs et de bénévoles d’associations marseillaises.



Fête de l’automne – “Akimatsuri”

Jardin japonais du Parc Borély

Entrée libre – pass sanitaire obligatoire

Renseignements : 04 91 16 81 81

La Fête de l’automne, ou “Akimatsuri”, sera célébrée au sein du Jardin botanique du Parc Borély le 1er week-end d’octobre

https://www.marseille.fr/environnement/actualites/aki-matsuri

dernière mise à jour : 2021-09-20 par Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de MarseilleProvence Tourisme / Ville de Marseille