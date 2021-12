Paris Bibliothèque Germaine Tillion île de France, Paris Akiko et Momoko : une exposition à 4 mains de Kotimi et Antoine Guilloppé Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Akiko et Momoko : une exposition à 4 mains de Kotimi et Antoine Guilloppé Bibliothèque Germaine Tillion, 19 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 18 janvier 2022 au samedi 26 février 2022 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

gratuit Les dessins de Momoko évoquent l’enfance de Kotimi dans le Japon des années 70 comme autant de petites tranches de vie quotidiennes empreintes de tendresse et d’humour. Akiko, héroïne courageuse de petits contes zen parcourt la campagne, son shamisen en bandoulière sous la plume d’Antoine Guilloppé, vit des aventures dans une atmosphère empreinte de douceur et de poésie. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schloesing Paris 75016

6 : Trocadéro (Paris) (270m) 6 : Passy (Paris) (439m) 9 : Rue de la Pompe (Paris) (553m)

Contact : 0171189737 bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr https://bit.ly/3oTG0AJ Enfants;Expo;BD

Date complète :

2022-01-18T13:00:00+01:00_2022-01-18T19:00:00+01:00;2022-01-19T10:00:00+01:00_2022-01-19T19:00:00+01:00;2022-01-20T13:00:00+01:00_2022-01-20T19:00:00+01:00;2022-01-21T13:00:00+01:00_2022-01-21T19:00:00+01:00;2022-01-22T10:00:00+01:00_2022-01-22T18:00:00+01:00;2022-01-25T13:00:00+01:00_2022-01-25T19:00:00+01:00;2022-01-26T10:00:00+01:00_2022-01-26T19:00:00+01:00;2022-01-27T13:00:00+01:00_2022-01-27T19:00:00+01:00;2022-01-28T13:00:00+01:00_2022-01-28T19:00:00+01:00;2022-01-29T10:00:00+01:00_2022-01-29T18:00:00+01:00;2022-02-01T13:00:00+01:00_2022-02-01T19:00:00+01:00;2022-02-02T10:00:00+01:00_2022-02-02T19:00:00+01:00;2022-02-03T13:00:00+01:00_2022-02-03T19:00:00+01:00;2022-02-04T13:00:00+01:00_2022-02-04T19:00:00+01:00;2022-02-05T10:00:00+01:00_2022-02-05T18:00:00+01:00;2022-02-08T13:00:00+01:00_2022-02-08T19:00:00+01:00;2022-02-09T10:00:00+01:00_2022-02-09T19:00:00+01:00;2022-02-10T13:00:00+01:00_2022-02-10T19:00:00+01:00;2022-02-11T13:00:00+01:00_2022-02-11T19:00:00+01:00;2022-02-12T10:00:00+01:00_2022-02-12T18:00:00+01:00;2022-02-15T13:00:00+01:00_2022-02-15T19:00:00+01:00;2022-02-16T10:00:00+01:00_2022-02-16T19:00:00+01:00;2022-02-17T13:00:00+01:00_2022-02-17T19:00:00+01:00;2022-02-18T13:00:00+01:00_2022-02-18T19:00:00+01:00;2022-02-19T10:00:00+01:00_2022-02-19T18:00:00+01:00;2022-02-22T13:00:00+01:00_2022-02-22T19:00:00+01:00;2022-02-23T10:00:00+01:00_2022-02-23T19:00:00+01:00;2022-02-24T13:00:00+01:00_2022-02-24T19:00:00+01:00;2022-02-25T13:00:00+01:00_2022-02-25T19:00:00+01:00;2022-02-26T10:00:00+01:00_2022-02-26T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Germaine Tillion Adresse 6 rue du Commandant Schloesing Ville Paris lieuville Bibliothèque Germaine Tillion Paris