Soirée bière de la rentrée Akerbeltz Ascain Catégories d’Évènement: Ascain

Pyrénées-Atlantiques Soirée bière de la rentrée Akerbeltz Ascain, 1 décembre 2023, Ascain. Ascain,Pyrénées-Atlantiques Soirée bière de Noël avec le groupe Claddagh (musique irlandaise)..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Akerbeltz Zone Artisanale Larre Lore

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas beer evening with the Claddagh group (Irish music). Noche de cerveza navideña con el grupo Claddagh (música irlandesa). Weihnachtsbierabend mit der Gruppe Claddagh (irische Musik). Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Ascain, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Akerbeltz Adresse Akerbeltz Zone Artisanale Larre Lore Ville Ascain Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Akerbeltz Ascain latitude longitude 43.3577792;-1.6315408

Akerbeltz Ascain Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ascain/