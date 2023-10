Akeem Smith « One last cry » à Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 18 octobre 2023 au lundi 20 novembre 2023 :

jeudi

de 11h00 à 21h00

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

Public adultes. gratuit

Entrée libre et gratuite

L’exposition d’Akeem Smith, One last cry, est un assemblage de souvenirs.

L’artiste a rassemblé une collection d’objets, notamment des cassettes VHS, des photos rares et des vêtements provenant de diverses communautés afro-caribéennes liées au dancehall, un mouvement musical né en Jamaïque à la fin des années 70. Smith revisite ces mémoires pour leur offrir une nouvelle vie et pour préserver de l’oubli ce qui fut.

L’approche formelle de Smith s’inspire de l' »architecture de la nécessité » (Ernesto Oroza, For an Architecture of Necessity and Disobedience). Son travail célèbre ainsi les modifications personnalisées apportées aux quartiers et aux maisons en réponse à des restrictions politiques et économiques. Suivant le même principe de métamorphose, les œuvres de l’exposition ont été réalisées à partir de matériaux de récupération provenant de Kingston, en Jamaïque. Ces fragments de cahutes, dont les origines sont encore visibles, sont transformés et embellis de détails raffinés, reconfigurés avec une nouvelle fonction.

Dans les escaliers, le·la visiteur·se est accompagné·e par une bande son composée d’extraits d’enregistrements personnels de Smith. L’exposition One last cry réunit une nouvelle série de sculptures, résultat d’une résidence de production à Lafayette Anticipations, et Dovecote, une œuvre vidéo de 2020. Les œuvres ressuscitent des objets et remplissent une fonction sacrée de vaisseaux protecteurs pour les archives confiées à Akeem Smith.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Lafayette Anticipations +33142749559

Courtesy de l’artiste et Galerie Heidi, Berlin © Akeem Smith Akeem Smith, Dovecote, 2020