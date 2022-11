Hommage à la Chanson Française: L’Histoire de l’ALCAZAR AKDmia del Tango Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Hommage à la Chanson Française: L’Histoire de l’ALCAZAR AKDmia del Tango, 10 décembre 2022, Marseille. Hommage à la Chanson Française: L’Histoire de l’ALCAZAR Samedi 10 décembre, 15h00 AKDmia del Tango

10€

♫♫♫ AKDmia del Tango 3a rue des Héros 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:marionacademia@orange.fr »}] Q’était l’ALCAZAR avant d’être une Bibliothèque?

Que chantait-on avant et après Charles Trenet???

Pour fêter NOEL , Le GLAP vous propose un hommage à la chanson française à travers l’histoire de l’ALCAZAR Marseille.

Avec – Giselle -Marie -France -Marja -Jean -Claude -Elies et Marcel venez revivre l’ambiance de ce haut temple du spectacle marseillais .

Réservation fortement conseillée à marionacademia@orange.fr

Création: Marion Ouazana pour les chanteurs de Regarde la Chanson

PAF: 10€

Samedi 10 décembre à 15H

Ouverture des portes à 14H30

