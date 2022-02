Akamatsu TNT – Terrain Neutre Théâtre, 5 mars 2022, Nantes.

2022-03-05

Horaire : 19:00 19:50

Gratuit : non 10 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Akamatsu en concert mêle sonorités électroniques, instruments sans âge comme le piano, l’harmonium ou bien le glockenspiel. Il nous propose des compositions délicates, chaleureuses et mélancoliques qui invitent le spectateur à explorer et à se perdre dans ses souvenirs d’enfance, ses rêves, ses désirs et la beauté des moments mélancoliques. Formé au piano classique et passionné de folk et de rock indépendant, Rémi, aka Akamastu, découvre Björk et les productions du label Warp à l’adolescence. Pour lui, c’est une révélation, les instruments acoustiques et les machines utilisés ensemble peuvent exprimer une large palette d’émotions humaines. Sa musique invite chacun à préserver sa part d’innocence et sa capacité à s’émerveiller. Rémi Quéron (Akamatsu) : claviers, machines, instrumentsNoé Choblet : batterie Durée : 50 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com