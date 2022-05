Akal, 5 juillet 2022, .

Akal

2022-07-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-06

10 10 Première en France

Radouan Mriziga

Bruxelles



Rituels, danses traditionnelles, architecture, narration, chant, poésie et rap tissent une narration empreinte des savoirs et de la mythologie des Amazighen. Akal, solo pour Dorothée Munyaneza, est un retour aux sources pour Radouan Mriziga qui pose un nouveau regard sur le passé pour rêver d’un futur collectif.



Le chorégraphe marrakchi s’est fait connaître en 2014 avec son premier solo, 55, où il abordait la danse par le prisme de l’architecture. Si la question de l’espace est toujours présente dans ses projets, il développe depuis trois ans une trilogie inspirée de la culture et de l’histoire des Amazighen, premier.ère.s habitant.e.s de l’Afrique du Nord. Ou comment l’Histoire peut être abordée et expérimentée de manière poétique comme objet de savoir, plus particulièrement par l’évocation de trois déesses amazighen, Tanit, Athéna et Neith, qui composent le triptyque Tafukt (soleil), Ayur (lune) et Akal (terre). Pour donner corps à Neith, l’ancienne divinité égyptienne qui guide les âmes des mort.e.s vers l’inframonde, il choisit la danseuse et chorégraphe rwandaise Dorothée Munyaneza et imagine un espace chorégraphique intime où s’entremêlent et résonnent les formes visuelles, textuelles, vocales, artisanales et artistiques de tout un peuple.



Création 2021

Conception et chorégraphie : Radouan Mriziga

Collaboration à la chorégraphie et interprétation : Dorothée Munyaneza

Transmission du mouvement : Maïté Minh Tâm Jeannolin, Sondos Belhassen

Aide à la recherche : Esther Severi, Hajar Ibnouthen

Scénographie : Estelle Gautier, Tewa Barnosa, Radouan Mriziga

Artiste plasticienne : Tewa Barnosa



Durée 1 h

Conseillé à partir de 12 ans



Rencontre avec l’équipe artistique mardi 5 juillet après la représentation



Les représentations à Marseille reçoivent le soutien des autorités flamandes.

dernière mise à jour : 2022-05-06 par