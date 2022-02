AKAGERA | Concert Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

AKAGERA | Concert

Espace Béraire, le samedi 9 avril à 18:30

Espace Béraire, le samedi 9 avril à 18:30

Clin d’œil et hommage à̀ l’album AKAGERA, sorti en 1980 par le trio Humair, Jeanneau, Texier, le trio Akagera puise ses influences dans la musique africaine mais aussi dans le jazz et la musique contemporaine dite répétitive. Une batterie, un vibraphone et un marimba, un trombone basse, c’est l’ADN de ce projet canaille. Batterie : David Georgelet – Vibraphone, marimba : Benoit Lavollée – Trombone basse : Stéphane Montigny

Gratuit mais réservations conseillées : 02 38 22 30 79

Expérimenté, expérimental, instrumental et viscéralement original, ce nouveau trio serpente aux confins d’un jazz farouche et joueur aux orchestrations totalement nouvelles. Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T18:30:00 2022-04-09T20:00:00

