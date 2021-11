Marseille l'affranchi Bouches-du-Rhône, Marseille AKADEMIX PARTY : Soirée et remise de diplomes l’affranchi Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

AKADEMIX PARTY : Soirée et remise de diplomes l’affranchi, 19 novembre 2021, Marseille. AKADEMIX PARTY : Soirée et remise de diplomes

l’affranchi, le vendredi 19 novembre à 20:30

Entrée : 2€ d’adhésion annuelle à l’Affranchi sur place (sauf pour ceux qui la possède déjà) Pour la première fois, l’AKADEMIX MARSEILLE met à l’honneur ses élèves sous la houlette de DJ DJEL, lors d’une soirée événement où ce seront eux les maîtres des platines et qui pour l’occasion vous présenteront leurs sets respectifs. Ce sera aussi l’occasion de leur remettre leurs diplômes. ♫♫♫ l’affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille Marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu l'affranchi Adresse 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille Ville Marseille lieuville l'affranchi Marseille