Les haïkus à la lune – Haikus an den Mond Akademisches Gymnasium Wien Vienne Catégorie d’Évènement: Vienne

Les haïkus à la lune – Haikus an den Mond Akademisches Gymnasium Wien, 22 mars 2023, Vienne. Les haïkus à la lune – Haikus an den Mond Mercredi 22 mars, 18h00 Akademisches Gymnasium Wien Entrée libre Une soirée musicale, littéraire et un brin scientifique autour du thème de la lune – un thème de tous les temps car la lune a toujours faciné aussi bien les scientifiques que les artistes.

Introduction à la soirée par Monsieur Ludovic Ferrière, conservateur de la collections des météorites au Naturhistorisches Museum.

Lecture des haïkus encadrée par des moments musicaux, exposition des illustrations des élèves, remise des prix des meilleurs haïkus par Mme Roux, la présidente de l’APFA. Akademisches Gymnasium Wien 1, Beethovenplatz 1010 Wien Vienne 1010 Innere Stadt http://www.akg-wien.at/ https://fleakgwien.wordpress.com/ Le Akademisches Gymnasium Wien est un lycée public d’enseignement général ayant reçu le LabelFrancEducation en 2016. Les élèves peuvent y apprendre le français à partir de la première classe de collège ce qui équivaut le CM2 français. Avec le programme Fips (français intégré dans les projets du secondaire) les élèves suivent des cours de français dans des matières non-linguistiques comme l’histoire, la biologie, la géographie et les arts plastiques. Par son accréditation Erasmus+ le AkG poursuit sa tradition d’ouverture culturelle et de voyages/échanges linguistiques. U4 Station Stadtpark, D, 71 Station Schwarzenbergplatz Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T18:00:00+01:00 – 2023-03-22T19:30:00+01:00

2023-03-22T18:00:00+01:00 – 2023-03-22T19:30:00+01:00 ©Julia Duller

