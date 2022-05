AKA MOON LE TRITON, 4 juin 2022, Les Lilas.

En 1992, au retour d’un séjour déterminant chez les Pygmées Aka de la République Centre- Afrique, Fabrizio Cassol, Michel Hatzigeorgiou et Stéphane Galland fondent le groupe Aka Moon. Depuis, Aka Moon est une véritable valeur de référence, une mesure étalon dans le monde des musiques innovantes, un groupe devenue légende dans le monde du jazz et de l’improvisation en Europe. Polyrythmies, polyphonies, jeu kaléidoscopique et insaisissable, sorte de tourbillon énergétique pour une musique inclassable, transcendante et cosmique : avec Aka Moon, le verbe « jouer » prend tout son sens. Un plaisir dangereusement communicatif… Cette année, le trio incontournable célèbre ses 30 ans et nous sommes ravis de les retrouver pour cette grande fête qui promet une soirée mémorable ! **Fabrizio Cassol** saxophone alto **Michel Hatzigeorgiou** basse **Stéphane Galland** batterie

