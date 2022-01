ÄKÄ. FREE VOICES OF FOREST La Batterie GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

La Batterie, le mercredi 20 avril

Une fascination commune pour les polyphonies pygmées a amené Leïla Martial et Rémi Leclerc du projet à imaginer une aventure multidimensionnelle, dont la première étape fut un voyage immersif au cœur de la forêt équatoriale, au sein d’une tribu de la communauté Äkä, qui détient ce trésor musical unique au monde : les yodels traditionnels pygmées. Ici, la voix est au centre de l’exploration et devient l’instrument de tous les possibles. Un joyeux mélange de sons, de vibrations, d’expressions vocales. L’heureuse rencontre de deux mondes comme l’avènement d’une nouvelle communauté de sons, un « nouveau peuple de sons ». Spectacle à l’Auditorium de La Batterie. Musique Leïla Martial, Rémi Leclerc et Éric Perez Direction artistique Leïla Martial, Rémi Leclerc, Sorel Eta Avec le groupe NDIMA, Angélique Manongo, Emile Koule, Espérance Moundanga (voix), Gaston Motambo et Michel Kossi (voix, percussions) et Leïla Martial (voix), Rémi Leclerc (voix, bodypercussions, clavier) et Éric Pérez (voix, percussions) Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Musique / Tout public dès 10 ans Un concert exceptionnel réunissant trois artistes français et cinq artistes pygmées pour un voyage sans paroles au cœur de la nature humaine dans sa dimension de p… La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT

